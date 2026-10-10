A- A+

FUTEBOL Cristiano Ronaldo é suspenso preventivamente após saída da seleção de Portugal Federação abriu processo disciplinar contra o atacante e determinou análise urgente do caso; decisão não define ainda a punição definitiva do jogador

Cristiano Ronaldo foi suspenso preventivamente pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que instaurou um processo disciplinar para apurar sua saída da concentração da seleção nacional, em Copenhague, na Dinamarca, no fim de setembro. A decisão foi anunciada neste sábado (10), após deliberação do Conselho de Disciplina do órgão na sexta-feira (9).

Em comunicado, a Federação informou que o processo foi encaminhado à Comissão de Instrução Disciplinar e recebeu caráter de urgência. A entidade também determinou que o procedimento não tenha publicidade até o encerramento da fase de instrução, período em que serão apurados os fatos.

“Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo”, informou a FPF.

A decisão não corresponde a uma punição definitiva. A Federação ainda vai analisar as circunstâncias do episódio antes de determinar se haverá sanção e qual será sua duração.

A controvérsia começou em 30 de setembro, quando Ronaldo deixou a concentração de Portugal antes da partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações. O atacante havia sido reserva e não entrou em campo na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo, no dia 27. Depois, soube que também não seria titular no compromisso seguinte.

O episódio ocorreu em meio a um desentendimento com o técnico Jorge Jesus. Em declaração pública divulgada em 6 de outubro, Ronaldo afirmou ter havido uma quebra de confiança em relação ao que havia sido combinado sobre sua utilização nos jogos. O jogador também pediu desculpas aos companheiros e aos torcedores por ter deixado a concentração, assumindo a responsabilidade pelo gesto.

Apesar da divergência, o atacante manifestou disposição para voltar a defender Portugal depois de cumprir a suspensão que vier a ser aplicada, desde que esteja em boas condições físicas e mantenha bom desempenho por seu clube.

O regulamento disciplinar da Federação Portuguesa prevê suspensão de um a seis meses para situações de abandono injustificado dos trabalhos da seleção, segundo especialistas ouvidos pela imprensa portuguesa. Esse intervalo, porém, não significa que Ronaldo já tenha recebido uma pena nesse período.

Com a abertura do processo, o caso passa agora à fase de instrução. Até que a análise seja concluída, a FPF não divulgará informações sobre o andamento do procedimento nem anunciou uma data para a decisão final.

Comunicado da Federação Portuguesa de Futebol na íntegra:

Instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por deliberação da Secção Não Profissional, de 09 de outubro de 2026, tendo por objeto o apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 07 de outubro de 2026. Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo. O processo foi enviado, no dia 10 de outubro de 2026, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.

Veja também