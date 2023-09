A- A+

Futebol Internacional Cristiano Ronaldo empurra fã que tentava tirar foto com o jogador na Arábia Saudita; veja o vídeo O episódio viralizou nas redes sociais. Esta não é a primeira vez que o craque português se desentende com torcedores

Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, protagonizou um incidente durante sua interação com um torcedor na saída do aeroporto. Um vídeo desse episódio recentemente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que um fã se aproxima do atleta, tentando tirar uma foto. O português reage empurrando-o. Não é a primeira vez que CR7 demonstra essa atitude em situações semelhantes.

Mas se é o Neymar…

Ronaldo tem enfrentado críticas por seu comportamento em relação aos fãs desde sua chegada à Arábia Saudita. Alguns internautas o acusaram de ter perdido a humildade e demonstraram desaprovação por sua reação nesse episódio.

Embora esse não seja o primeiro desentendimento do jogador com admiradores, é importante ressaltar que Cristiano Ronaldo tem um histórico problemático com aproximações repentinas.

Incidentes semelhantes ocorreram em 2016, quando ele empurrou um torcedor que tentava tirar uma selfie nos Estados Unidos e jogou um microfone de uma emissora portuguesa em um lago.

Atualmente, o craque está com a seleção de Portugal, que enfrentará a Eslováquia nesta sexta-feira (8) às, 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Euro 2024.

