Futebol Cristiano Ronaldo estuda comprar rival do Real Madrid, mas impõe condição, diz jornal Craque português estaria disposto a adquirir tradicional clube de LaLiga com ajuda de injeção financeira de príncipe saudita

Atleta mais bem pago do mundo, Cristiano Ronaldo estuda aumentar seu portfólio de investimentos com a compra de um tradicional clube espanhol. O jornal Mundo Deportivo e outros veículos da imprensa esportiva destacam que o astro português avalia adquirir o Valencia, um dos rivais do Real Madrid de LaLiga.

O negócio seria viabilizado com uma injeção financeira do príncipe Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e governante de fato do país. A notícia chocou os torcedores do Valencia, segundo o jornal Sport.

O atacante do Al Nassr teria imposto uma condição para avançar nas negociações: que o Valencia evite o rebaixamento em LaLiga, algo praticamente garantido após a vitória do time sobre o Real Madrid, no sábado (5).

A boa relação do português com Peter Lim, dono de 92% do capital social do clube de Mestalla, já era conhecida. Aliás, não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo é vinculado a uma possível compra do time ou a uma negociação para compor o elenco. Os novos rumores sobre a transação contrastam, desta vez, com a nomeação há um mês do filho de Lim, Kiat, como presidente do Valencia.

Ex-presidente do Valencia, Layhoon Chan afirmou durante entrevista coletiva no ano passado que o clã Lim "não tem pressa" para vender o clube. Mas ressaltou que uma eventual "oferta atraente" seria "certamente" considerada.

No fim de fevereiro, segundo a rádio Cope, Lim disse ao presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que o Valencia estaria disponível no mercado. O valor estimado de compra seria de 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões), citou o veículo de comunicação espanhol, na ocasião.

Depois de seis temporadas de déficit financeiro, o Valencia saneou as contas em 2023-24, com lucro líquido de 168 mil euros. O lucro operacional, por sua vez, saltou 65% em relação à temporada anterior, e a dívida foi reduzida em 13,4 milhões de euros, de acordo com o Mundo Deportivo.

