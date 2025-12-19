Sex, 19 de Dezembro

FUTEBOL

Cristiano Ronaldo exibe físico impressionante aos 40 anos de idade

Físico exibido pelo atleta português foi elogiado por seguidores nas redes sociais, como X e Instagram

Após sauna, Cristiano Ronaldo exibiu boa forma física nas redes sociais e surpreendeu a web: "Robozão"Após sauna, Cristiano Ronaldo exibiu boa forma física nas redes sociais e surpreendeu a web: "Robozão" - Foto: Instagram / Reprodução

Um dos maiores nomes no cenário do futebol mundial, o astro português Cristiano Ronaldo continua ostentando um excelente preparo físico aos 40 anos.

Para atestar a boa forma, o jogador compartilhou uma imagem nas redes sociais exibindo o corpo atlético.

Ele mostrou um comparativo dos últimos dez anos. Em 2015, o atleta estava no auge da carreira no Real Madrid e dividia o centro das atenções no mundo da bola com o argentino Lionel Messi, à época, principal nome do rival Barcelona.

Cristiano Ronaldo irá completar 41 anos no próximo dia 5 de fevereiro. O físico exibido pelo atleta foi elogiado por seguidores nas redes.

O jogador português prepara agora o seu retorno para as competições oficiais. Seu clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, jogará novamente no domingo (21), após quase um mês de pausa.

Comandada pelo treinador Jorge Jesus e ainda com o atacante João Félix no elenco, a equipe enfrenta o Al-Najma, pela Liga da Arábia Saudita.

Embalado no torneio, o Al-Nassr lidera a competição com 100% de aproveitamento em nove rodadas.

