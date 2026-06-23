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Copa do Mundo Cristiano Ronaldo faz dois e Portugal goleia Uzbequistão na Copa do Mundo Na última rodada da fase de grupos, a seleção lusa, que soma 4 pontos no Grupo K, decidirá sua classificação contra a Colômbia

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições do Mundial, Portugal deixou conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo da América do Norte ao golear o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira (23), em Houston.

Os gols portugueses foram marcados por Cristiano Ronaldo (6' e 39'), Nuno Mendes (17'), Abdukodir Khusanov (60' contra) e Rafael Leão (87').

Com um meio-campo sólido e criativo, a seleção lusa comandada pelo espanhol Roberto Martínez se recupera depois do empate decepcionante na estreia com a República Democrática do Congo em 1 a 1.

Bruno Fernandes e Vitinha ditaram o ritmo no meio-campo e controlaram a posse de bola. Desta vez, eles fizeram boas tabelas com Cristiano Ronaldo, ao contrário do que ocorreu na primeira rodada.

O Uzbequistão, treinado pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro e estrela das Copas do Mundo, teve alguns bons momentos na partida, incluindo um gol anulado, mas não conseguiu fazer frente a uma das candidaturas ao título.

Na última rodada da primeira fase, Portugal, que soma 4 pontos no Grupo K, decidirá sua classificação contra a Colômbia, no próximo sábado, em Miami.

O Uzbequistão, que ainda não é pontual e está à beira da eliminação, enfrentará a RD Congo em Atlanta.

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