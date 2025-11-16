A- A+

Futebol Cristiano Ronaldo festeja ida à 6ª Copa do Mundo após ficar fora de goleada: 'Vamos com tudo' Portugal goleou por 9x1 a Armênia, neste domingo, no Porto, e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026

Nem mesmo a ausência em um jogo decisivo de Portugal, principalmente diante da frágil defesa da Armênia, foi suficiente para aflorar os ânimos de Cristiano Ronaldo, que desperdiçou ótima oportunidade de se aproximar do sonhado milésimo gol.





Após o triunfo da seleção ibérica por 9 a 1 sobre os armênios, neste domingo, no Porto, resultado que garantiu o primeiro lugar no Grupo F das Eliminatórias da Europa, o atacante de 40 anos foi às redes sociais para festejar a classificação de Portugal para a sua nona Copa do Mundo, sendo a sétima seguida da equipe e a sexta do camisa 7.

"Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal!", escreveu Cristiano Ronaldo em sua conta no Instagram, com uma foto sua e outra da equipe que atuou neste domingo. Antes da partida, o jogador havia mandado uma mensagem de apoio aos companheiros. "Força equipe! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira!", escreveu.

Apesar da empolgação, Cristiano Ronaldo corre risco de ficar fora das primeiras partidas de sua seleção no Mundial. O atacante foi expulso na derrota para a Irlanda, na quinta-feira, por acertar uma cotovelada no zagueiro O'Shea - e acabou deixando a delegação a pedido do técnico Roberto Martínez.

Ele será julgado por má conduta no Comitê Disciplinar da Fifa e poderá pegar três partidas de gancho - já cumpriu a suspensão automática nesta última rodada das Eliminatórias. Portugal vai apelar para conseguir uma punição mais branda e poder contar com seu astro desde a estreia.

Com oito gols em 22 partidas do Mundial, Cristiano Ronaldo já é o único jogador a marcar gols em cinco edições de Copas do Mundo Em junho do próximo ano, tudo indica que, ao lado do rival Lionel Messi, ele se tornará recordista de participações no torneio, com seis edições, ultrapassando os mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado e Rafa Márquez, o alemão Lothar Matthäus e o italiano Gianluigi Buffon.

O goleiro Guillermo Ochoa, atualmente no futebol do Chipre, também sonha com sua sexta participação em Copas, mas não conta com a simpatia do técnico do México, Diego Aguirre, que ainda não o convocou.

