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LESÃO Cristiano Ronaldo fica fora de convocação de Portugal para jogos contra EUA e México Atacante é ausência confirmada por lesão em lista de Roberto Martínez para amistosos de preparação para a Copa de 2026

Cristiano Ronaldo está fora da lista de convocados da seleção de Portugal para os amistosos contra Estados Unidos e México, parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. A ausência do atacante já era esperada e foi confirmada pelo técnico Roberto Martínez devido a uma lesão.

Principal nome da equipe nas últimas décadas, Ronaldo não integra o grupo chamado para os compromissos, abrindo espaço para a entrada de novos nomes no setor ofensivo. Entre as novidades está Ricardo Horta, do Braga.

“No último jogo ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação”, afirmou o treinador de CR7, Jorge Jesus, durante entrevista coletiva realizada no início do mês.

A convocação mantém uma base consolidada, com jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva (ausente nesta lista específica), Rafael Leão e João Félix, mas sem a principal referência ofensiva da seleção.

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal deve testar alternativas no ataque nos dois amistosos, que fazem parte do planejamento da comissão técnica visando o Mundial de 2026. A lista conta com nomes experientes e jovens promessas, distribuídos entre atletas que atuam em grandes ligas europeias e outros em ascensão, indicando um possível processo de renovação gradual na equipe.

Confira os atletas convocados:

Goleiros: Diogo Costa, José Sá e Rui Silva;

Defensores: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçao Inácio, Renato Veiga, António Silva e Tomás Araújo;

Meio-campistas: Rúben Neves, Samú Costa, Mateus Fernanes, João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes;

Atacantes: Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Conceição, Francisco Trincão, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos.

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