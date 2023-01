A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Cristiano Ronaldo ganhará R$ 1,1 bilhão por apoiar Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2030 Valor se somará à quantia similar prevista no contrato do jogador com clube

Cristiano Ronaldo vai ganhar mais de R$ 1,1 bilhão para ser um dos protagonistas da candidatura da Arábia Saudita (país do Al-Nassr, clube com o qual assinou contrato recentemente) à Copa do Mundo de 2030.



O valor é à parte ao salário dele pelo contrato com o novo clube, quase 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,09 bilhão) por ano entre salários e acordos de publicidade, disse uma fonte próxima ao clube à AFP.

O jogador, aos 37 anos, foi apresentado a milhares de torcedores do Al-Nassr em Riad na semana passada, se tornando, de longe, o jogador mais famoso a assinar por um clube da Arábia Saudita ou de qualquer outro país do Golfo.



O reino rico em petróleo, junto com o Egito e a Grécia, está considerando uma oferta para sediar o torneio final do futebol mundial em 2030. Para isso, o papel de embaixador de Ronaldo elevará seus ganhos no país para mais de R$ 2,2 milhões (400 milhões de euros).

“Ronaldo receberá mais de 200 milhões de euros pelo acordo”, disse a fonte, com conhecimento do negócio. “Ele será um embaixador da candidatura saudita para a Copa do Mundo de 2030 por outros 200 milhões.”



A chegada do ex-jogador de Manchester United, Real Madrid e Juventus aconteceu poucas semanas depois que o vizinho Catar se tornou a primeira nação árabe a sediar uma Copa do Mundo. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que também venceu a Liga dos Campeões cinco vezes e detém o recorde de gols do torneio, deve fazer sua estreia no Al Nassr em 22 de janeiro.

O acordo foi apoiado pela realeza sênior que apoia o Al-Nassr, incluindo o governante de fato da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

“Eles (bin Salman e seus irmãos) queriam conceder a supremacia ao seu amado clube e colocá-lo no centro das atenções internacionais. A melhor maneira era trazer o melhor jogador do mundo”, diz a fonte.

O negócio foi financiado pelo fundo soberano do reino conservador, o Fundo de Investimento Público (PIF), acrescentou a fonte.

“O Al Nassr e outros clubes sauditas não têm esse grande fundo para um negócio tão grande. É o PIF que garantiu o pagamento”, disse.

Recentemente, o PIF investiu em outros empreendimentos esportivos de alto nível, incluindo a compra de uma participação majoritária no Newcastle, clube da Premier League. Também financiou a lucrativa LIV Golf League, que dividiu o mundo do golfe de elite ao atrair grandes estrelas do US PGA Tour e do DP World Tour.

De acordo com outra fonte próxima a Al Nassr, foram os príncipes que colocaram o acordo surpresa com Ronaldo em movimento.

“São os irmãos do MBS que sugeriram e buscaram fechar o negócio a qualquer preço”, disse. “Eles são todos torcedores do Al Nassr e querem provar que seu time é realmente o Internacional.”

O Al Nassr tem nove títulos da liga saudita, mas nunca conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, ao contrário dos tetracampeões Al Hilal e Al Ittihad, que ergueram o troféu duas vezes cada.

