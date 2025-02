O jogador evitou colocar pressão sobre o filho e destacou que, se o objetivo não puder ser cumprido, terá orgulho de Cristiano Ronaldo Júnior mesmo assim.

Na entrevista a Edu Aguirre, o atacante também falou sobre a expectativa pública por atingir os 1.000 gols em jogos oficiais — hoje, ele soma 924.

"Eles não valorizam meus gols, apenas dizem "faltam 85". Não gosto disso. Eu não gosto. As coisas têm que acontecer naturalmente. Se eu chegar a 1.000, ótimo, mas não sei se chegarei lá. Viver o momento é mais bonito do que pensar a longo prazo", destacou o ex-jogador do Sporting, do Manchester United, do Real Madrid e da Juventus.