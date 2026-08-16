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Futebol Cristiano Ronaldo indica aposentadoria: "Provavelmente meu último ano" CR7, que está há mais de duas décadas em atividade e é um dos grandes nomes do futebol, com 950 gols na carreira, admitiu que deve pendurar as chuteiras em "um ou dois anos"

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O astro português Cristiano Ronaldo, de 41 anos, indicou em entrevista à revista Vogue publicada neste domingo (16) que sua aposentadoria está próxima.

CR7, que está há mais de duas décadas em atividade e é um dos grandes nomes do futebol, com 950 gols na carreira, admitiu que deve pendurar as chuteiras em "um ou dois anos".

"Este provavelmente é meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular", declarou ele à Vogue, ressaltando que já tem "tudo planejado" para sua vida futura.

"Tenho muitas coisas que me mantêm ocupado, então dizer uma só seria difícil", afirmou Cristiano sobre o que pensa em fazer com o tempo livre quando se aposentar, citando viagens e jogos de padel entre suas atividades favoritas.

"O futebol pode deixar um grande vazio, então você tem que preencher o tempo de várias formas, não apenas uma", continuou o ex-jogador de Manchester United, Real Madrid e Juventus.

No início desta semana, Cristiano Ronaldo se casou em uma cerimônia íntima em Cascais (próximo de Lisboa) com a influenciadora e modelo Georgina Rodríguez.

"Quero continuar desfrutando do que conquistei, do que conquistamos. Afinal, foram 25 anos de muito sacrifício", declarou o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

Pela seleção de Portugal, com a qual foi campeão da Eurocopa em 2016 e da Liga das Nações da UEfa em 2019 e 2025, Cristiano disputou recentemente a Copa do Mundo de 2026, chegando às oitavas de final.

Após essa experiência, ele retornará ao Al-Nassr, clube que defende desde o início de 2023, para a nova temporada do Campeonato Saudita.

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