FUTEBOL

Cristiano Ronaldo inicia contagem regressiva rumo ao gol 1.000; veja contas e projeções

Aos 40 anos, português tem ano de Copa do Mundo pela frente para marcar os 44 restantes até o milésimo

Cristiano Ronaldo, atacante do Al-NassrCristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr - Foto: Fayez Nureldine/AFP

Os anos passam, as gerações do futebol mudam, mas Cristiano Ronaldo segue balançando as redes. E está cada vez mais perto de fazer isso pela milésima vez na carreira.

O craque português marcou dois gols na vitória do Al-Nassr por 3 a 0 sobre o Al-Okhdood, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita, no último sábado, e chegou aos 956 gols oficiais, a 44 do milésimo. A possibilidade do feito é uma corrida contra o tempo para o atacante de 40 anos, mas o cenário para 2026 é favorável: é ano de Copa do Mundo.

Maior artilheiro do futebol em jogos oficiais e um dos atletas mais influentes da história do esporte, o português entrará no ano em que disputará seu último Mundial numa espécie de contagem regressiva. Líder do Saudita, o Al-Nassr ainda entra em campo mais uma vez em 2025: amanhã, às 14h30 (de Brasília), em visita ao Al-Ettiffaq, oitavo colocado da liga.

Vice-artilheiro da competição com 10 gols marcados, um atrás do companheiro de ataque e compatriota João Félix, Cristiano precisaria de uma atuação de gala, com quatro gols, para fechar o ano a 40 dos 1.000. Mas a oportunidade está posta.

Até aqui, o gajo soma 40 gols em 2025, ano em que esteve em campo em 45 jogos por clube e seleção portuguesa. Ou seja, ostenta uma média de 0,88 gol por partida. Na simplicidade da matemática, precisaria de 50 jogos mantendo esse ritmo. Todavia, o número de vezes em que estará em ação dependerá, é claro, do desempenho coletivo de suas equipes e do contexto de sua utilização em campo.

 

Na temporada passada, o Al-Nassr foi semifinalista da Champions League da Ásia. Caiu para o japonês Kawasaki Frontale, mas garantiu uma campanha de oito jogos, com oito gols marcados por Cristiano. Desta vez, o clube disputa a Champions League Two, competição continental de segundo escalão, que teve um caminho menos complicado para o time treinado por Jorge Jesus, mas que, por outro lado, não é prioridade para o clube o que se reflete diretamente nos minutos de CR7.

Controle de carga
Dos seis jogos que o Nassr disputou na fase de grupos da competição, Ronaldo só esteve em campo em um: diante do Al-Zawra'a, do Iraque. O controle de carga do craque é parte do plano de Jesus, anunciado assim que chegou ao clube. Uma das ideias é descansá-lo em partidas menos importantes ou que exijam longas viagens.

Todo mundo ama o Cristiano, ele tem muitos fãs. Decidimos que ele deve descansar quando jogarmos fora da Arábia Saudita. Todos querem vê-lo, mas precisamos fazer escolhas explicou o treinador português em outubro.

Além do Campeonato Saudita e da Champions Two, o Nassr disputou a Copa do Rei da Arábia Saudita (caiu nas oitavas de final) e a Supercopa Saudita (foi vice-campeão). Daqui até a Copa do Mundo, o atacante tem 26 jogos garantidos em seu calendário. Na hipótese remota de disputar todos eles e mantendo a média atual , poderia anotar metade dos gols necessários antes de ir ao Mundial: 22, na frieza dos cálculos.

Gancho evitado em Portugal
Pela seleção, Cristiano ainda tem mais duas oportunidades de estar em campo antes da Copa: os amistosos contra os anfitriões México e Estados Unidos, em março. No Mundial, os portugueses estarão no grupo K, com Colômbia, Uzbequistão e com um dos classificados através da repescagem intercontinental.

O gajo ainda escapou de um gancho que poderia ser de até três jogos, o que o tiraria de compromissos importantes por Portugal na Copa foi expulso por ter dado uma cotovelada em partida diante da Irlanda, pelas Eliminatórias. Mas pegou apenas um jogo, já cumprido.

Paixão e motivação
Por algum tempo, Cristiano desconversou sobre a possibilidade do milésimo gol, citando as dúvidas quanto à longevidade de sua carreira. Conforme a marca se aproxima, porém, ele passa a falar mais dela. Ontem, em discurso no prêmio Globe Soccer Awards, admitiu que tem, sim, essa meta.

É difícil continuar jogando, mas tenho a paixão e estou motivado para seguir. Não importa onde estou jogando, no Oriente Médio ou na Europa, sempre quero ganhar mais troféus e quero chegar à marca de que todos sabem (o milésimo gol). Estou confiante de que a alcançarei se não houver lesões. Aproveitem a noite e feliz ano novo disse o português ao receber o prêmio de melhor jogador em atividade no Oriente Médio.

A busca pelo milésimo gol de Cristiano está bem mais avançada que a de seu eterno rival Lionel Messi. O argentino é mais novo (38 anos) e até marcou mais gols que Cristiano em 2025 (46 em 54 jogos), mas soma 902 na carreira. Ele também disputará seu último Mundial no ano que vem.

