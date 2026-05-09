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futebol Cristiano Ronaldo ironiza torcida após gritos de 'Messi' em vitória do Al-Nassr Cena reacendeu a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

O veterano atacante português Cristiano Ronaldo voltou a ser personagem dentro e fora de campo em partida realizada neste sábado (9), quando a sua equipe, o Al-Nassr, superou o Al-Shabab pelo placar de 4 a 2, em duelo válido pelo Campeonato Saudita.

Durante o confronto, parte da torcida adversária tentou provocar o astro com gritos de "Messi" vindos das arquibancadas. A resposta veio na mesma hora. O atacante se virou em direção aos torcedores e começou a gesticular como se estivesse regendo um coro, em tom de ironia.

A cena rapidamente ganhou as redes sociais e reacendeu, mais uma vez, a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Dentro de campo, o atacante não decepcionou, teve uma atuação decisiva ao dar bastante trabalho à defesa rival e também deixou sua marca nas redes do adversário. Cristiano Ronaldo fez um dos gols da vitória do Al-Nassr.

O time agora volta as atenções para um duelo contra o Al-Hilal, adversário direto na parte de cima da tabela. A equipe tenta encurtar a distância e manter viva a disputa pelo título nacional, ainda inédito desde a chegada do astro português.

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