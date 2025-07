A- A+

POLÊMICA Cristiano Ronaldo Jr. rebate Yamal após comparação com o pai: "Não ganhou nada até agora" Comentário de primogênito do astro português gerou reação de torcedores do Barcelona

O primogênito de Cristiano Ronaldo rebateu os comentários do influenciador digital Rakai durante uma transmissão ao vivo na plataforma "Twitch".

O criador de conteúdo e Cristiano Ronaldo Júnior andavam juntos de carro quando começaram a comparar o futebol do astro português com o do prodígio espanhol.

O streamer apontou que o jogador do Barcelona "provavelmente" era melhor que o ídolo do Real Madrid e gerou a reação de CR Júnior.

— Está bem, mas o Lamine ainda não ganhou nada. Lamine é muito bom, mas não ganhou nada — disse o filho do português.



O comentário do filho do astro repercutiu nas redes sociais, especialmente entre torcedores do Barcelona, que apontaram o desempenho vitorioso de Yamal já no início da carreira.

Apesar de não ter conquistado a Liga dos Campeões, o espanhol já garantiu dois títulos de La Liga com o Barcelona (2022/23 e 2024/25), uma Supercopa da Espanha e a Copa do Rei com o Barcelona na temporada 2024/25.

O atleta também ajudou a seleção da Espanha a vencer a Eurocopa em 2024 e este ano foi vice da Liga das Nações, num jogo contra Portugal de Cristiano Ronaldo.

Na mesma entrevista, Cristianinho foi questionado sobre qual seria seu jogador favorito no mundo e não titubeou: seu pai. Um terceiro envolvido na transmissão destacou que, em sua opinião, o preferido era Neymar.

Aos 15 anos, com passagens por times como Juventus e Manchester United, Cristianinho atua na base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde o pai joga. Em maio, estreou pela seleção portuguesa sub-15 num torneio na Croácia.

