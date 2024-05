A- A+

Copa do Rei Saudita Cristiano Ronaldo marca 2, e Al-Nassr avança à final da Copa do Rei O adversário na decisão será o Al Hilal, do técnico Jorge Jesus

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Al-Khaleej por 3 a 1 nesta quarta-feira (1º) e se classificou para a final da Copa do Rei. O adversário na decisão será o Al Hilal, do técnico Jorge Jesus.

O atacante português abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após uma falha do goleiro Sehic, do Al-Khaleej. A bola sobrou para Cristiano Ronaldo na entrada da área. Ele virou com velocidade e bateu de pé esquerdo, por cobertura.

O segundo gol do Al-Nassr saiu em cobrança de pênalti. O senegalês Sadio Mané bateu forte e alto, de pé direito, sem dar qualquer chance para o goleiro. Cristiano Ronaldo marcou seu segundo gol, o terceiro do Al-Nassr, no segundo tempo. Após cruzamento da direita, ele apareceu livre na pequena área e finalizou duas vezes para marcar. A primeira, de perna esquerda, foi defendida por Sehic. Na segunda, de direita, ele mandou para o gol.

O Al-Khaleej, time que ocupa a 11ª colocação no Campeonato Saudita, marcou aos 37 minutos, com Al Terais. Apesar da falha no primeiro gol, o goleiro Sehic teve uma boa atuação e evitou um placar ainda mais folgado para o Al-Nassr.

A decisão da Copa do Rei será no dia 31 de maio. O Al-Hilal é o atual campeão e lidera o Campeonato Saudita com nove pontos de vantagem (80 a 71) sobre o time de Cristiano Ronaldo.



