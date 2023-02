Cristiano Ronaldo marca de pênalti seu primeiro gol pelo Al Nassr

A- A+

O astro português Cristiano Ronaldo marcou nesta sexta-feira seu primeiro gol com a camisa do Al Nassr, convertendo pênalti nos acréscimos (90'+3) para sua equipe empatar em 2x2 com o Al Fateh, em jogo do Campeonato Saudita.

Graças a esse empate, o clube de Riad mantém a liderança da competiçaõ, empatado em pontos com o Al Shabab (2º), que tem um jogo a mais.

O primeiro gol de Cristiano - que no próximo domingo completa 38 anos - desde que foi contratado pelo Al Nassr chega em seu terceiro jogo pela equipe.

Ele passou em branco na vitória sobre o Al Ettifaq por 1x0 no Campeonato Saudita e na derrota para o Al Ittihad por 3x1 na Supercopa da Arábia Saudita.

Antes de estrear em janeiro com o Al Nassr, o português marcou dois gols em um amistoso contra o Paris Saint-Germain. O astro fez parte então do "Riad All Stars", um combinado formado por jogadores das duas grandes equipes da capital saudita, Al Nassr e Al Hilal.

Veja também

Futebol Dado explica processo e diz que acordo com clube está próximo de ser selado