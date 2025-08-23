A- A+

Final Cristiano Ronaldo marca na final da Supercopa Saudita, mas Al-Nassr perde e amplia jejum Craque português chega a 100 gols pelo clube, mas segue sem títulos desde 2023

Cristiano Ronaldo bem que tentou: abriu o placar para o Al-Nassr e chegou à marca de 100 gols pelo clube. Mas a noite terminou em frustração. A equipe saudita perdeu a final da Supercopa para o Al-Ahli por 5 a 3 nos pênaltis, neste sábado, em Hong Kong, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

O revés amplia o jejum do time comandado por Jorge Jesus, que conta com nomes como Coman, João Félix, Iñigo Martínez e o ex-corintiano Wesley. Desde sua chegada ao futebol saudita, em 2023, a única conquista de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr foi a Copa dos Campeões Árabes.

O craque português, acostumado a levantar taças — já são 34 em sua carreira, além de diversos prêmios individuais —, só ergueu um título desde então, pela seleção de Portugal, na Liga das Nações do ano passado. A sequência de fracassos já o fez cogitar deixar o clube, mas a promessa de reforços o convenceu a renovar contrato.

Na decisão, CR7 abriu o placar em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, mas Kessié empatou antes do intervalo. Brozovic recolocou o Al-Nassr em vantagem perto do fim, mas o brasileiro Ibañez contou com falha do goleiro Bento para levar a partida aos pênaltis.

Cristiano voltou a marcar na disputa, mas Mendy defendeu a cobrança de Al-Khaibari e o brasileiro Galeno garantiu o título para o Al-Ahli. Após o apito final, o atacante de 40 anos deixou o gramado cabisbaixo, diante de mais uma oportunidade desperdiçada de ser campeão com o clube saudita.

