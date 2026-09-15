Cristiano Ronaldo negocia compra do Al-Nassr em consórcio com dono do Milan, diz jornal

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Cristiano Ronaldo está envolvido nas negociações para a compra do Al-Nassr, clube que defende na Arábia Saudita.

Segundo o jornal "A Bola", o astro português faz parte de um consórcio que negocia a aquisição da equipe saudita junto ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).



Assim, o jogador faria parte do grupo, que ainda conta com Gerry Cardinale, CEO da RedBird Capital Partners e proprietário do AC Milan, além dos empresários sauditas Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri.

Ainda segundo a publicação, o consórcio pretende apresentar em breve uma proposta formal pela aquisição das ações do Al-Nassr. O valor da oferta ainda não foi divulgado.



Caso o negócio seja sacramentado, o Al-Nassr não será o primeiro time do qual Cristiano Ronaldo será dono. Em fevereiro deste ano, o craque português comprou 25% do Almería, da segunda divisão espanhola.



Já Gerry Cardinale adquiriu o Milan em 2022, por meio de sua empresa RedBird Capital Partners. Na ocasião, a venda do clube italiano foi fechada em 1,2 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6 bilhões na cotação da época).



Cristiano Ronaldo desembarcou no Al-Nassr em 2023, sendo o principal rosto do plano de investimento no futebol saudita feito pelo país asiático. Por meio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), a Arábia Saudita passou a investir pesado, e o craque português foi um dos primeiros grandes nomes a chegar à liga.



Desde então, o atacante defende o Al-Nassr e soma 148 partidas, 126 gols e 24 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Saudita da temporada 2025/26.



Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo vive a reta final de sua carreira e, em agosto, deu indícios de sua aposentadoria e afirmou que pode deixar os gramados em 2027: "Este provavelmente é meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular", afirmou o astro.

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