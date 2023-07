A- A+

Amistoso Cristiano Ronaldo x Neymar; saiba onde assistir amistoso entre PSG e Al-Nassr O duelo acontece no estádio Yanmar Field Nagai, no Japão

Com pré-temporada no Japão, PSG e Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, se enfrentam nesta terça-feira (25), no Estádio Yanmar Field Nagai.

Com muitas estrelas envolvidas, a partida é marcada pela ausência do francês Kylian Mbappé que foi desligado da pré-temporada do Paris-Saint-Germain. O clube recebeu uma proposta do Al-Hilal pelo jogador.

Cristiano Ronaldo está iniciando a partida como titular. Por outro lado, o brasileiro Neymar está no banco de reservas.

Escalações:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Danilo Pereira e Lucas Hernández; Ndour, Vitinha e Emery; Lemina, Asensio e Soler. Técnico: Luís Enrique.

Al-Nassr: Al-Aqidi; Konan, Oujami, Madu e Ghannam; Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Yahya e Anderson Talisca; Cristiano Ronaldo e Ghareeb.

Onde assistir: Canal Goat Youtube.

Veja também

Jogos Olímpicos Paris 2024: Futebol olímpico terminará com a final do torneio feminino pela primeira vez