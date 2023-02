A- A+

Futebol Internacional Cristiano Ronaldo para em Mailson, mas dá duas assistências na vitória do Al-Nassr O goleiro revelado no Sport fez três defesas em chutes de CR7

Pelo Campeonato da Arábia Saudita, o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, venceu o Al Taawon por 2 a 1 nesta sexta-feira (17). A partida colocou frente a frente o craque português com o goleiro revalado no Sport, Mailson.

CR7 participou ativamente dos gols do Al-Nassr. Ele deu as assistências para Abdulrahman Ghareeb e Abdullah Madu marcarem. No entanto, Cristano não conseguiu passar por Mailson.

Foram três defesas de Mailson em chutes de CR7. A primeira foi num chute colocado de fora da área. Depois o goleiro travou o atacante na pequena área e na última Mailson defendeu um chute forte de Cristiano.

MAILSON parando Cristiano Ronaldo.

O Sofascore, site especializado em estatísticas, contabilizou outras seis defesas de Mailson na partida. O goleiro e Cristiano Ronaldo foram as notas destaques da partida. CR7 ficou com 8.2 e Mailson 7.9.

O Al-Nassr lidera a competição com 40 pontos. Já o Al-Taawoun é o quinto colocado, com 30.

