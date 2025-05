A- A+

Futebol Internacional Cristiano Ronaldo pode fechar com time do México para disputar Mundial, diz jornal Português pode se tornar colega de equipe dos espanhóis Sergio Ramos e Sergio Canales

Cristiano Ronaldo pode estar prestes a escrever mais um capítulo surpreendente em sua carreira. Embora não tenha anunciado oficialmente sua saída do Al Nassr, da Arábia Saudita, o atacante português de 40 anos deixou no ar a possibilidade, nesta segunda-feira, após uma publicação nas redes sociais.

Entre os cenários discutidos nos bastidores, uma possível transferência temporária para outro clube visando a primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa, marcada para 2025, nos Estados Unidos, ganhou força.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o nome do Monterrey, do México, despontou como possível destino. O clube, conhecido como Rayados, já conta em seu elenco com dois ex-companheiros de Cristiano: os espanhóis Sergio Ramos e Sergio Canales.

A ideia de ver o maior artilheiro da história do futebol europeu fora da competição que a Fifa prepara como seu torneio de clubes mais ambicioso soa, no mínimo, improvável. O Mundial, que reunirá 32 equipes em formato semelhante à Copa do Mundo de seleções, representa não apenas uma vitrine global para as estrelas do futebol, mas também um evento de forte apelo comercial.

Além do Monterrey, clubes brasileiros como o Botafogo também foram mencionados entre os possíveis interessados em contar com o craque português por um curto período. A MLS, liga dos Estados Unidos, é outro caminho possível, dado o caráter promocional do torneio e a sede americana.

