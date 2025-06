A- A+

jogador Cristiano Ronaldo: por que o jogador de futebol pinta as unhas dos pés de preto? Costume do atleta, que o acompanha há anos, chamou a atenção de internautas nas redes sociais em foto do atleta ao lado do filho de 15 anos

Para Cristiano Ronaldo, foi uma foto de família muito típica. Posando em uma academia, o ícone do futebol exibiu seu físico musculoso com o estilo que lhe é característico, enquanto seu filho mais velho, Cristiano Júnior, o seguia ao lado.

A legenda no X, onde o ex-atacante português do Manchester United e do Real Madrid postou a foto para seus 115,5 milhões de seguidores, diz: "Tal pai tal filho". De fato, o adolescente, que completa 15 anos esta semana e já estreou marcando gols pela seleção sub-15 de Portugal, parece estar seguindo o exemplo do pai de treinar duro.





Cristiano Ronaldo posa ao lado de filho na academia — Foto: Reprodução

Mas olhe com atenção, além do conhecido abdômen definido e dos poderosos músculos das pernas que ajudaram Ronaldo a se tornar um astro, e você notará algo mais: o jogador de 40 anos, que atualmente joga pelo Al Nassr, clube da Saudi Pro League, pintou as unhas dos pés de preto.

Então, existe alguma razão relacionada ao desempenho por trás da decisão do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro? Será que isso vai pegar?

Não é a primeira vez que Ronaldo opta por aplicar esmalte preto nos pés.





Ele foi fotografado descalço diversas vezes nos últimos anos, com o ex-astro do Real Madrid exibindo os dedos dos pés pintados enquanto aproveitava a sauna após o treino ou relaxava nas férias. Mas não se trata de uma questão de moda. Em vez disso, parece ser mais um elemento da renomada dedicação do lendário atacante à sua arte.

O esmalte preto é uma tendência popularizada por lutadores de artes marciais mistas (MMA), que o usam para endurecer as unhas dos pés e evitar que elas rachem ou se partam sob pressão.

O produto também foi projetado para protegê-los de bactérias, o que pode ser um problema específico para atletas que se exercitam regularmente com tênis de treino ou chuteiras de futebol, onde o ambiente quente e úmido dentro de uma meia ou tênis suado é ideal para a proliferação de fungos.

De acordo com o Royal College of Podiatry (RCPod) do Reino Unido, um estudo recente em pequena escala demonstrou que o uso de esmalte pode proteger unhas saudáveis de infecções, embora não haja consenso profissional sobre isso.

De qualquer forma, negligenciar os pés pode ter consequências desagradáveis — especialmente em climas quentes.

"Com mais de 250 mil glândulas sudoríparas nos pés, uma pessoa produz, em média, cerca de 230 ml de suor por dia", afirma a Dra. Helen Branthwaite, porta-voz da instituição.

"Praticamente todas as infecções nas unhas dos pés vêm de infecções fúngicas da pele, comumente conhecidas como pé de atleta, que se espalham para a unha. Deixar essa infecção de pele sem tratamento é o maior fator de risco para o desenvolvimento de micose nas unhas", complementa.

Helen acredita que, apesar de grandes estrelas do esporte decidirem usar esmaltes chamativos, e de existirem cosméticos e tratamentos especializados que se anunciam como inibidores do crescimento de fungos, a melhor prevenção é simplesmente uma "boa higiene dos pés".

Ronaldo, no entanto, parece feliz em continuar pegando a escovinha para tentar se certificar. Ele é fã do UFC, onde a tendência se tornou evidente entre seus atletas profissionais, e em janeiro deste ano, o pai de cinco filhos foi um convidado VIP em uma noite de luta do UFC em Riad, Arábia Saudita, onde apoiou seu amigo, o peso médio russo Shara Magomedov.

Alguns lutadores não se limitam a dar um toque especial aos dedos dos pés. O peso médio Israel Adesanya também pinta as unhas, mas explica que isso tem uma motivação mais estética.

Antes do UFC 293, em 2023, o nigeriano, apelidado de "The Last Stylebender" (O Último Dobrador de Estilo), disse em uma coletiva de imprensa que queria colocar "drip tips" (design em que o esmalte é aplicado em um efeito de gotejamento, como um líquido derretido) nas unhas "porque seria desrespeitoso nocauteá-los (os adversários) com essas coisas feias. Eu também pinto os dedos dos pés, caso eu dê um chute na cara deles", alegou.

Como acontece com qualquer coisa que um ícone global como Cristiano Ronaldo faça, a tendência das unhas dos pés pode pegar entre outros jogadores de futebol.

No último domingo, o meio-campista do Atlético de Madrid, Marcos Llorente, reclamou do efeito do calor durante a derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain na partida de abertura da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia.

"É impossível, está um calor terrível", disse a jovem de 30 anos. "Minhas unhas dos pés doíam; eu não conseguia diminuir o ritmo nem acelerar. Foi inacreditável."

Antes de seguir o exemplo de Ronaldo, porém, Branthwaite tem conselhos mais práticos para Llorente e outros.

“Evitar andar descalço em áreas comuns, como vestiários, também reduz as chances de contrair a infecção”, acrescenta.

