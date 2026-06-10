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Copa do Mundo Cristiano Ronaldo perde gols, mas Portugal supera a Nigéria e embarca à Copa em festa Na próxima quarta-feira, os portugueses estreiam enfrentando a República Democrática do Gongo

As tantas caretas de Cristiano Ronaldo ao longo dos 64 minutos em que esteve em campo serviu para mostrar a dificuldade do jogo de despedida de Portugal rumo à Copa do Mundo. O astro estava com a mira descalibrada em Leiria e desperdiçou gols que faziam falta diante da Nigéria, até Francisco Conceição arriscar lance individual no fim e garantir a vitória apertada por 2 a 1 e uma viagem festiva rumo ao inédito título mundial - a estreia contra a República Democrática do Gongo ocorre na próxima quarta-feira.

Com 973 gols na brilhante carreira, a estrela portuguesa queria se despedir rumo aos gramados de Estados Unidos, Canadá e México deixando sua marca e demonstrando que Portugal não está entre os favoritos por acaso. Mas os bravos africanos jogaram com seriedade e deram enorme trabalho, com marcação alta e velocidade nos contragolpes.

Cristiano Ronaldo perdeu oportunidade de ouro, cara a cara, logo no início, falhou em cabeçada livre, furou sozinho na área e viu os titulares levarem um frustrante empate por 1 a 1 ao descanso. Coube a Francisco Conceição definir já aos 30 da etapa final, para alívio da equipe e alegria do povo português.

O técnico Roberto Martínez utilizou uma escalação muito próxima da que deve utilizar na estreia da Copa, diante da República Democrática do Congo, no dia 17, em Houston, pelo Grupo K - Uzbequistão e Colômbia completam a chave. Do meio para frente, por exemplo, dificilmente João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo não estarão entre os titulares nos campos de Estados Unidos, Canadá e México.

Trincão, observado desde o início em Leiria, é quem não deve figurar entre os titulares por causa da presença de Bernardo Silva. O camisa 10 ganhou um descanso e começou no banco na despedida local, assim como os laterais Cancelo e Nuno Mendes (Semedo e Dalot foram observados).

Já em clima confiante para grande disputa de Copa do Mundo, a festa portuguesa começou ainda no hino nacional, cantado com emoção e sob aplauso de todos presentes no lotado estádio.

Encarar a Nigéria tinha um motivo: testar a força lusa diante de um oponente que caiu na repescagem africana justamente para RD do Congo, a rival da estreia. Aos torcedores, valiam observar o astro Cristiano Ronaldo em casa, algo que só ocorre com a seleção nacional.

E o camisa 7 queria retribuir todo o apoio e carinho e foi logo assustando, por duas vezes, na segunda errando cara a cara. A marcação alta nigeriana incomodava, contudo. Assim como as escapadas de Adams.

A dificuldade de infiltração portuguesa foi superada em lançamento longo do meio-campo. Dalot apareceu de surpresa nas costas da marcação e serviu Pedro Neto. Na metade da etapa, saiu o gol tão buscado desde o apito inicial em batida cruzada.

Mesmo com grandes peças ofensivas, Portugal parecia querer consagrar Cristiano Ronaldo e a todo momento os companheiros buscavam o astro. A cabeçada passou raspando para nova cara de decepção. A mira de CR7 estava descalibrada. Já Adams não perdeu a chance ao sair cara a cara e deixou tudo igual. A igualdade no intervalo transformou o clima de festa em apreensão.

Contra desgaste físico ou lesões - Bruno Fernandes levou duas entradas duras -, o técnico Roberto Martínez fez nove trocas no intervalo. Apenas o goleiro Diogo Costa e o capitão Cristiano Ronaldo permaneceram.

Bem mexido e não menos forte, Portugal logo criou duas vezes com João Félix. E reclamou de gol após a bola bater no travessão e quicar atrás do goleiro - após revisão do VAR, o árbitro impugnou o lance.

Cristiano Ronaldo, pouco depois de furar em lance perigoso, deixou o gramado aos 19 minutos, aplaudido de pé e retribuindo o carinho, também batendo palma às arquibancadas. Mas não escondia a frustração por não deixar sua marca. Francisco Conceição, em belo gol cortando para a área e batendo forte, salvou o dia diante de uma complicada Nigéria.

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