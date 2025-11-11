A- A+

Futebol Cristiano Ronaldo: português confirma que Copa de 2026 será sua última Atacante diz que encerrará trajetória na seleção aos 41 anos

A estrela do futebol português Cristiano Ronaldo garantiu nesta terça-feira que a Copa do Mundo de 2026, que disputará aos 41 anos, será “com certeza” a última de sua carreira.

— Definitivamente, sim — respondeu o atual atacante do Al Nassr ao ser questionado se o próximo Mundial seria o último.

— Terei 41 anos e acho que será o momento — disse o jogador durante um fórum sobre turismo na Arábia Saudita.

