Futebol
Cristiano Ronaldo: português confirma que Copa de 2026 será sua última
Atacante diz que encerrará trajetória na seleção aos 41 anos
Cristiano Ronaldo levantou mais um troféu pela seleção de Portugal neste domingo (8) - Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP
A estrela do futebol português Cristiano Ronaldo garantiu nesta terça-feira que a Copa do Mundo de 2026, que disputará aos 41 anos, será “com certeza” a última de sua carreira.
— Definitivamente, sim — respondeu o atual atacante do Al Nassr ao ser questionado se o próximo Mundial seria o último.
— Terei 41 anos e acho que será o momento — disse o jogador durante um fórum sobre turismo na Arábia Saudita.