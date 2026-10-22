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Futebol

Cristiano Ronaldo recorre e obtém redução de metade da multa após briga com Jorge Jesus

O desentendimento o fez abandonar a concentração portuguesa antes do jogo contra a Dinamarca, durante a Data Fifa

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Cristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesaCristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesa - Foto: Fayez Nureldine/AFP

Cristiano Ronaldo conseguiu reduzir a punição aplicada após sua saída da concentração da seleção portuguesa. Na época, o atleta teve desavenças com Jorge Jesus sobre seu papel na equipe, após ficar no banco de reservas e não entrar em campo contra a Noruega, pela Liga das Nações. O desentendimento o fez abandonar a concentração portuguesa antes do jogo contra a Dinamarca, durante a Data Fifa. Depois de avaliada a situação, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou ao craque uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros (cerca de R$ 1 446,00).

Sob a justificativa de seus feitos por Portugal e de sua posição de liderança na seleção, o jogador conseguiu reduzir sua pena. De acordo com o longo documento em que explicou sua saída da concentração portuguesa, o atleta havia declarado que aceitaria a decisão da FPF "sem atenuantes".

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No entanto, segundo noticiou o "The Guardian", o camisa 7 agiu nos bastidores para tentar tornar sua punição mais branda. Em um anexo entregue à Federação, Cristiano acrescentou três pontos: seu histórico disciplinar na temporada atual e nas três anteriores; os serviços prestados ao futebol, incluindo reconhecimentos por mérito esportivo; e sua contribuição para esclarecer os fatos do caso.

Os responsáveis pela análise aceitaram os argumentos relacionados aos serviços prestados ao futebol e às distinções por mérito esportivo, reduzindo pela metade a suspensão e a multa.

Inicialmente, a infração previa suspensão de um a seis meses e multa de até 1.020 euros. Com os atenuantes aceitos durante o processo, os limites das punições foram reduzidos pela metade em duas etapas.

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