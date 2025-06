Cristiano Ronaldo revela qual seu hábito mais saudável para exibir físico aos 40 anos

A- A+

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo não é conhecido apenas por suas conquistas no futebol e pela rivalidade de longa data com o argentino Lionel Messi, mas também é constantemente elogiado no mundo esportivo por sua rigorosa saúde física e mental. Aos 40 anos, o atacante do Al-Nassr revelou o hábito que mais o ajuda a se manter jovem, tanto física quanto mentalmente, e surpreendeu os fãs.

Às vésperas da final entre Portugal e Espanha pela Liga das Nações da UEFA de 2025, o atleta, dono de cinco Bolas de Ouro, disse em entrevista ao podcast Whoop que a chave para manter os cuidados rigorosos com o corpo é descansar adequadamente.

Na conversa, o português reconheceu que "quando se é jovem, pensa-se que se vai viver para sempre", razão pela qual recomendou aumentar os hábitos de sono à medida que a carreira avança. Nesse sentido, enfatizou que presta muita atenção ao sono, afirmando que dorme em média 7 horas e 15 minutos por dia.





Cristiano Ronaldo, jogador // Instagram/Reprodução

"O sono é a ferramenta mais importante que tenho; é o único momento do dia em que você pode se recuperar e colocar tudo de volta no lugar. Para mim, uma boa noite de sono é a coisa mais importante que podemos ter na vida em termos de saúde", disse o pentacampeão da Liga dos Campeões.

"Costumo dormir entre 23h e meia-noite e acordo às 8h30 ou 8h45. Não gosto quando estou viajando ou quando temos jogos à noite porque meu corpo treme e a qualidade do sono não é a mesma, mas é preciso equilibrar isso para que não afete o tempo de sono", acrescentou o ex-jogador do Real Madrid.





Cristiano Ronaldo explicou que o segredo é manter uma rotina consistente, apesar do grande número de jogos e compromissos profissionais que tem.

"Quando vou para a cama uma hora mais tarde, também acordo uma hora mais tarde. O mais importante é a consistência", comentou ele sobre a estratégia.

A passagem do tempo é inexorável, e é por isso que Cristiano afirmou que devemos aumentar nosso foco em nutrição, atividade física e descanso à medida que envelhecemos.

"Quando você é jovem, você pensa que viverá para sempre e terá energia para sempre, você pensa que é indestrutível. Mas, à medida que você envelhece, e eu tenho um ótimo exemplo no futebol, onde as demandas físicas do seu corpo são enormes, você tem que saber como lidar com isso, ser inteligente e fazer as coisas de forma diferente", esclareceu.

Apesar dos 40 anos, o atleta continua em excelente forma e aguarda para decidir seu futuro na janela de transferências do verão europeu, após formalizar sua saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

"Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos", escreveu ele uma das últimas publicações no Instagram, vestindo a camisa do clube.

