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FUTEBOL INTERNACIONAL Cristiano Ronaldo se aposenta da seleção de Portugal como maior artilheiro e com três títulos Craque português anunciou, nesta quinta-feira, o fim do seu ciclo pelo time português

Cristiano Ronaldo encerrou, nesta quinta-feira, sua trajetória pela seleção portuguesa como o maior artilheiro e o jogador com mais partidas da história da equipe. Aos 41 anos, o atacante se despede depois de mais de duas décadas defendendo o país, com 146 gols em 234 jogos e três títulos conquistados: a Eurocopa de 2016 e as edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações.

O craque português estreou pela seleção principal em 2003, em um amistoso contra o Cazaquistão. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, foi quem convocou Cristiano Ronaldo pela primeira vez. No ano seguinte, CR7 disputou sua primeira Eurocopa, em casa, e chegou à decisão, mas viu o seu país ser derrotada pela Grécia.

Depois disso, Cristiano Ronaldo passou a ser figura carimbada em todas as convocações de Portugal. Ele participou da campanha que levou o país à semifinal da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, seu melhor resultado no torneio.

CR7 atuando por Portugal. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

CR7 só conseguiu repetir o sucesso que tinha nos clubes em sua seleção dez anos depois. Na Eurocopa de 2016, na França, ele conduziu o time português ao título, apesar de ter sido substituído no primeiro tempo da final contra os anfitriões. Mesmo fora de campo, acompanhou a vitória por 1 a 0 na prorrogação e levantou a taça como capitão.

Em 2019, o atacante voltou a ser decisivo na conquista da Liga das Nações, a primeira edição do torneio. Jogando em casa, Portugal venceu a Holanda por 1 a 0 na decisão, com gol de Gonçalo Guedes.



Seis anos depois, Ronaldo também participou da campanha do bicampeonato. Na final de 2025, marcou contra a Espanha no empate por 2 a 2 e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis, que terminou com novo título português.

Cristiano Ronaldo atuando por Portugal. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

Além das conquistas coletivas, o camisa 7 estabeleceu marcas individuais expressivas por Portugal. Ele é o único jogador a disputar seis edições da Copa do Mundo e também marcou gols em todas elas. É ainda o maior artilheiro da história do futebol de seleções masculinas, além de liderar a lista de partidas disputadas por Portugal.

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