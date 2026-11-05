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Futebol Internacional Cristiano Ronaldo se despede de Portugal com 146 gols e coleção de recordes; confira Aos 41 anos, atacante encerra trajetória de 23 anos pela seleção, com 234 partidas disputadas, seis Copas e seis Euros no currículo

Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) sua aposentadoria da seleção de Portugal, encerrando uma das trajetórias mais longevas e vitoriosas da história do futebol internacional. Aos 41 anos, o atacante deixa a equipe nacional depois de 23 anos, 234 partidas, 146 gols e três títulos. Mais do que o maior jogador da história portuguesa em números, despede-se como recordista mundial de jogos e gols por seleções masculinas, marcas que ajudam a dimensionar sua passagem pela equipe.

CRISTIANO RONALDO POR PORTUGAL

Período: 2003–2026

Jogos: 234

Gols: 146

Média de gols: 0,62 Títulos: 3

Copas do Mundo: 6

Eurocopas: 6

Hat-tricks: 10

Seleções contra as quais marcou: 49

JOGOS E GOLS POR COMPETIÇÃO

Eliminatórias da Copa: 52 jogos / 41 gols Eliminatórias da Euro: 44 jogos / 41 gols Amistosos: 56 jogos / 22 gols

Liga das Nações: 21 jogos / 15 gols

Eurocopa: 30 jogos / 14 gols

Copa do Mundo: 27 jogos / 11 gols

Copa das Confederações: 4 jogos / 2 gols

TOTAL: 234 jogos / 146 gols

A história começou em 20 de agosto de 2003, quando Cristiano, então com 18 anos, estreou em um amistoso contra o Cazaquistão. Menos de um ano depois, já disputava uma final de Eurocopa, em casa, na derrota para a Grécia, em 2004. Foi justamente contra os gregos, na estreia daquele torneio, que marcou seu primeiro gol por Portugal. O jovem que surgiu como uma promessa ao lado de Luís Figo atravessaria diferentes gerações, treinadores e companheiros até se tornar o principal símbolo da seleção.

O momento mais importante dessa caminhada aconteceu em 2016. Capitão de Portugal na Eurocopa disputada na França, Cristiano conquistou o primeiro título da história da seleção principal portuguesa. Na decisão contra os franceses, deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo, mas viu Éder marcar, na prorrogação, o gol da vitória por 1 a 0. A conquista transformou uma geração que havia convivido com frustrações em campeã continental e deu ao atacante o principal troféu de sua carreira internacional.

Outras duas conquistas completaram a coleção. Em 2019, Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, derrotando a Holanda por 1 a 0 na final. Seis anos depois, em 2025, voltou a levantar o troféu, desta vez após empate por 2 a 2 com a Espanha e vitória nos pênaltis. Cristiano marcou na decisão. Os três títulos, conquistados em um intervalo de nove anos, representam todas as conquistas da história da seleção portuguesa principal.

TÍTULOS CONQUISTADOS

2016 – Eurocopa: Portugal 1 x 0 França

2019 – Liga das Nações: Portugal 1 x 0 Holanda

2025 – Liga das Nações: Portugal 2 x 2 Espanha (5 x 3 nos pênaltis)

Os números individuais são ainda mais expressivos. Em 234 jogos, Cristiano marcou 146 gols, média de 0,62 por partida. Balançou as redes de 49 seleções diferentes e conseguiu dez partidas com pelo menos três gols. Seu adversário favorito foi Luxemburgo, contra quem marcou 11 vezes, seguido da Hungria, com nove. Armênia, Lituânia e Suécia sofreram sete gols cada. Dos 146 gols, 124 foram marcados em partidas oficiais e apenas 22 em amistosos.

SELEÇÕES CONTRA AS QUAIS MAIS MARCOU

Luxemburgo: 11 gols

Hungria: 9 gols

Armênia: 7 gols

Lituânia: 7 gols

Suécia: 7 gols

As eliminatórias foram responsáveis pela maior parcela da produção ofensiva. Cristiano marcou 41 gols em 52 partidas de classificação para a Copa do Mundo e outros 41 em 44 jogos das eliminatórias da Eurocopa. Somadas, essas duas competições respondem por 82 gols, mais da metade de todos os que fez pela seleção. Na Liga das Nações, marcou outras 15 vezes em 21 partidas. A distribuição ajuda a explicar como o atacante manteve uma produção expressiva mesmo depois dos 35 anos.

Em Copas do Mundo, a longevidade também se transformou em recorde. Cristiano disputou seis edições consecutivas, entre 2006 e 2026, e tornou-se o único jogador a marcar gols em seis Mundiais diferentes. Foram 27 partidas e 11 gols na competição. Sua melhor campanha aconteceu logo na estreia, em 2006, quando Portugal terminou na quarta colocação. A última participação foi encerrada em julho deste ano, com a derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final. Na Copa de 2026, marcou três vezes.

A Eurocopa foi o torneio em que Cristiano mais se destacou individualmente. Participou de seis edições, de 2004 a 2024, e segue como recordista histórico de partidas, com 30, e gols, com 14. Também é o jogador com mais edições disputadas e marcou em cinco delas. Somando Eurocopas e Copas do Mundo, acumulou 57 apresentações e 25 gols, números que evidenciam sua presença no cenário internacional por mais de duas décadas.

PRINCIPAIS RECORDES

Mais jogos por seleções masculinas: 234

Mais gols por seleções masculinas: 146

Mais jogos em Eurocopas: 30

Mais gols em Eurocopas: 14

Edições de Eurocopa disputadas: 6

Copas do Mundo em que marcou: 6

Gols em eliminatórias de Copa: 41

Hat-tricks internacionais: 10

O último jogo de Cristiano por Portugal aconteceu em 24 de setembro deste ano, na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, pela Liga das Nações. Seu último gol havia sido marcado em 2 de julho, contra a Croácia, na Copa do Mundo. A despedida chega depois de um período de desgaste com o técnico Jorge Jesus, mas não representa o fim da carreira profissional: o atacante continua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, ainda perseguindo a marca de mil gols oficiais. A camisa 7 da seleção portuguesa terá um novo dono. Os recordes deixados por Cristiano, porém, continuarão como referência para seus sucessores.

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