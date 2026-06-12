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Futebol Cristiano Ronaldo se diz "muito otimista" em relação à Copa do Mundo Portugal vai estrear na competição em 17 de junho contra o Congo pelo Grupo K do Mundial

O astro português Cristiano Ronaldo afirmou estar se sentindo "muito otimista" ao partir de Lisboa rumo à América do Norte para a Copa do Mundo de 2026 com seus companheiros de seleção nesta sexta-feira (12).

"Encaramos esta competição com muita esperança", afirmou o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, de 41 anos, durante sua primeira entrevista à imprensa desde o início da concentração de sua equipe para o torneio.

"A preparação foi muito boa, cansativa, porque temos trabalhado duro", acrescentou o capitão de Portugal, que declarou se sentir "bem fisicamente".

"Sou muito otimista, acho que as coisas vão correr bem e que faremos um bom torneio", disse Ronaldo, que se prepara para disputar a sua sexta Copa do Mundo.

"Esta é uma geração muito boa (...) que vai dar muitas alegrias aos portugueses", comentou sobre a convocação, acrescentando, ainda, que "o mais importante é começar bem, com o primeiro jogo, e emendar com o segundo e o terceiro... terminar em primeiro do grupo e, a partir daí, avançar jogo a jogo".

Portugal vai estrear na competição em 17 de junho contra a RD Congo, antes de enfrentar a Colômbia e o Uzbequistão pelo Grupo K.

A equipe fez dois amistosos de preparação contra Chile e Nigéria, ambos vencidos por 2 a 1, mas sem gols de Ronaldo.

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