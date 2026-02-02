A- A+

futebol Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimento no clube, diz jornal Atleta estaria contestando a falta de aportes na equipe pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo não estará em campo na partida do Al-Nassr contra o Al-Riyadh nesta segunda-feira, 2. De acordo com o jornal português A Bola, o jogador tem mostrado insatisfação com a gestão do clube saudita.

O atleta estaria contestando a falta de aportes na equipe pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Segundo o veículo de comunicação, CR7 aponta que o Fundo estaria priorizando outros clubes no país.

Na atual janela de transferências, o Al-Nassr contratou somente o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos. O técnico Jorge Jesus já tinha pedido publicamente mais jogadores para a equipe.

O Al-Hilal, que também é gerido pelo PIF, já contratou Pablo Marí e Darwin Núñez. Além disso, tem o interesse em tirar Karim Benzema do Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo não concorda com a diferença de investimentos realizada.

Em janeiro, o técnico Jorge Jesus chegou a dizer que o Al-Nassr "não tinha o poder político do Al-Hilal". A frase polêmica teve grande repercussão no futebol da Arábia Saudita.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, que busca diversificar a economia do país. O esporte é uma das áreas utilizadas pelo Fundo para promover a nação do Oriente Médio.



Veja também