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"Cristiano Ronaldo se sentiu traído", diz jornalista; Jesus prometeu pedir desculpas públicas

Camisa 7 decidiu deixar a concentração e se posicionou nas redes sociais nessa quarta-feira (30)

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Cristiano Ronaldo abandonou a seleção portuguesa após desentendimento com Jorge JesusCristiano Ronaldo abandonou a seleção portuguesa após desentendimento com Jorge Jesus - Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

A decisão de abandonar a seleção portuguesa tomada por Cristiano Ronaldo após desentendimento com Jorge Jesus, partiu após o jogador se sentir 'traído' pelo treinador, como afirmou um amigo do atleta.

Segundo o jornalista Edu Aguirre, o camisa 7 esperava um pedido de desculpas público do comandante, durante a última coletiva de imprensa.

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O episódio envolvendo os dois começou após o atacante ficar os 90 minutos da vitória de Portugal sobre a Noruega no banco e escalou durante esta semana.

Em uma entrevista ao 'El Chiringuito', Aguirre afirmou que nos bastidores atleta e treinador haviam se entendido, após pedidos de desculpas de Jesus e uma promessa de retratação publicamente, a segunda parte da conversa não aconteceu e motivou a saída do astro da equipe nacional.

"Houve uma reunião terça-feira à noite. Uma reunião entre o presidente da Federação, o treinador e o Cristiano. O Jorge Jesus pediu desculpas ao Cristiano pela desconsideração ao colocar ele aquecer durante 30 minutos e não o colocar para jogar. E não só lhe pede desculpas em privado, como também lhe diz que vai pedir-lhe desculpas publicamente, que vai dizer publicamente que se equivocou. É a promessa do Jorge Jesus ao Cristiano", afirmou.

Cristiano Ronaldo abandonou a seleção portuguesa após desentendimento com Jorge JesusCristiano Ronaldo abandonou a seleção portuguesa após desentendimento com Jorge Jesus. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP


"Depois vai para a coletiva de imprensa e diz esta quantidade de mentiras em que ninguém acredita. Por isso é que o Cristiano explode, porque se sentiu traído. Não há mais nada, é mesmo assim. O seu treinador vem conversar com você em privado: 'Olha, vê lá, isto foi assim, entende-me, está bem, não geri bem a situação, estamos juntos, desculpa. Se tiver coletiva de imprensa, vou esclarecer tudo, vou pedir desculpas, não se preocupe, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo resolvido'. Depois vai para a coletiva mais tarde e deixa o Cristiano ainda pior, dizendo que quem manda é ele e que o Cristiano é só mais um. Para casa e siga para outra. Por isso é que digo: traição", completou Aguirre.

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