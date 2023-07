Cristiano Ronaldo se torna o jogador de futebol mais bem pago de 2023

A- A+

Astro português Cristiano Ronaldo bateu o recorde de Messi ao arrecadar mais de R$ 650 milhões na última temporada. Nesta semana, o atacante se tornou o jogador de futebol que mais ganhou dinheiro em um ano na história. De acordo com a revista Forbes, ele que atua no Al Nassr arrecadou U$ 136 milhões de dólares, o equivalente a R$ 561 milhões segundo a cotação atual.

Segundo a revista, 46 milhões de dólares deste valor vem de salário e o restante com patrocínios e outros pagamentos fora do campo. O total supera em cerca de seis milhões de dólares, montante que Lionel Messi ganhou nos últimos três anos de sua carreira.

O contrato de CR7 com o Al Nassr, clube que defende desde o início de 2023, é de 75 milhões de dólares por ano, um dos mais altos da história do futebol. Essa é a terceira vez que Cristiano Ronaldo lidera a lista de atletas que mais arrecadaram em um ano, de acordo com a revista. Antes de 2023, o astro do futebol mundial ficou com a primeira posição em 2016 e 2017, no período em que atuava no Real Madrid e que conquistou a Champions League com o clube espanhol.

Outros atletas já chegaram no total de 136 milhões de dólares ou mais em um ano. Os boxeadores Floyd Mayweather, em 2015 e 2018, Manny Pacquiao, em 2015, e o lutador de MMA Conor McGregor, em 2021, somaram o mesmo valor que CR7 ou mais em um ano.

Veja também

Tênis Carlos Alcaraz bate Novak Djokovic e é campeão de Wimbledon