COPA DO MUNDO
Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo
Cristiano balançou a rede aos seis minutos com um chute de pé direito dentro da área que fez o Houston Stadium estremecer
Cristiano Ronaldo fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP
Cristiano Ronaldo fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo, após abrir o placar para Portugal contra o Uzbequistão nesta terça-feira (23), pelo Grupo K do Mundial de 2026.
Cristiano balançou a rede aos seis minutos com um chute de pé direito dentro da área que fez o Houston Stadium estremecer.
Leia também
• Técnico de Portugal exalta o "ícone" Cristiano Ronaldo
• Portugal crê em geração extraclasse e redenção de CR7 contra Uzbequistão por 1ª vitória na Copa
• Jogador de Portugal é criticado nas redes sociais por dizer que CR7 'é mais um'
Aos 41 anos, CR7 marcou um gol na edição de 2006 (Alemanha), um em 2010 (África do Sul), um em 2014 (Brasil), quatro em 2018 (Rússia) e um em 2022 (Catar), antes de abrir contagem na América do Norte.
Nesse aspecto, ele supera seu eterno rival, o astro argentino Lionel Messi, que marcou em todos os torneios, exceto na África do Sul.