FORTUNA Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador bilionário, e fortuna é estimada em R$ 7,5 bilhões Segundo a Bloomberg, astro português acumula mais de 1,2 bilhão após renovar com o Al Nassr

Cristiano Ronaldo segue quebrando recordes dentro e fora de campo. De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, o atacante português tornou-se o primeiro jogador de futebol da história a alcançar uma fortuna superior a € 1,2 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões).

A avaliação considera o novo contrato do craque com o Al Nassr, da Arábia Saudita, que garante ao atleta um total de US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) em dois anos, incluindo salário, bônus e acordos comerciais vinculados ao clube.

Aos 40 anos, Ronaldo também passou a deter participação acionária no Al Nassr, ampliando seu patrimônio e consolidando sua presença no mercado esportivo do Oriente Médio.

Ídolo mundial e cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, o português soma ainda receitas expressivas com publicidade, empresas próprias e investimentos no setor hoteleiro e de academias — fatores que o colocam entre os atletas mais ricos da história.

Como CR7 ficou bilionário?

A cifra é resultado de uma trajetória que combina longevidade esportiva, contratos milionários e visão empresarial.

Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo firmou um dos acordos mais lucrativos já vistos no futebol: US$ 700 milhões (R$ 3,7 bilhões) em dois anos, incluindo salário, bônus e acordos comerciais vinculados ao clube. O português também possui participação acionária na equipe, reforçando sua atuação como investidor no mercado esportivo do Oriente Médio.

Com mais de duas décadas de carreira, Ronaldo vestiu as camisas de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, acumulando títulos nacionais, continentais e prêmios individuais que o colocam entre os maiores jogadores da história.

Fora dos gramados, o craque construiu um império de marketing pessoal. Sua marca global o levou a firmar parcerias duradouras com gigantes como Nike, Armani e Clear, além de campanhas publicitárias que renderam dezenas de milhões de euros por ano.

Cristiano também é um empresário consolidado. Sob a marca CR7, o português diversificou investimentos em moda, perfumes, academias e uma rede internacional de hotéis de luxo, em parceria com o grupo Pestana.

Esses empreendimentos, aliados ao alcance de mais de 600 milhões de seguidores nas redes sociais, transformaram o jogador em uma das personalidades mais rentáveis do planeta.

