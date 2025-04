Cristiano Ronaldo se une a diretor de "X-Men" e abre estúdio de cinema; entenda

A- A+

O português Cristiano Ronaldo uniu forças com o renomado diretor britânico Matthew Vaughn para criar a UR-Marv, um estúdio de cinema independente que pretende revolucionar a indústria cinematográfica. A parceria foi divulgada pela revista Variety nesta quarta-feira.



A UR-Marv pretende romper com as práticas tradicionais de produção de filmes, "abraçando a tecnologia inovadora, com um aceno à tradição". A parceria já resultou na produção de dois filmes de ação, financiados e produzidos por Ronaldo e Vaughn, e um terceiro está atualmente em desenvolvimento. Todos os filmes pertencem à mesma série, cujos detalhes serão revelados em breve.



— Este é um capítulo emocionante para mim, pois estou ansioso por novos empreendimentos nos negócios — disse o jogador a revista.

Matthew Vaughn, conhecido por filmes como "Crime Organizado" (2004), "O Novo Super-Herói" (2010) e "X-Men: O Início" (2011), também demonstrou animação com a colaboração.

— Cristiano criou histórias em campo que eu jamais poderia ter escrito, e estou ansioso para criar filmes inspiradores com ele. Ele é um super-herói da vida real — falou o diretor.

