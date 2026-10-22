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FUTEBOL Cristiano Ronaldo supera Messi e é jogador mais bem pago do mundo; Vini Jr. fica no top 5 Valor de CR7 representa mais que o dobro da quantia prevista para o argentino

Cristiano Ronaldo segue no topo do futebol mundial quando o assunto é dinheiro. Segundo levantamento divulgado pela revista Forbes, o atacante do Al-Nassr é o jogador mais bem pago do mundo na temporada 2026/27, com rendimentos estimados em US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).



O valor representa mais que o dobro da quantia prevista para Lionel Messi, segundo colocado, com US$ 145 milhões (R$ 728 milhões).





Pela quarta temporada consecutiva e pela 12ª vez nos últimos 13 anos, Cristiano Ronaldo e Messi ocupam as duas primeiras posições do ranking. O francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, aparece em terceiro lugar, com ganhos estimados em US$ 100 milhões (R$ 502 milhões).



O único brasileiro na lista é Vinicius Jr., que ocupa a quinta colocação, com rendimentos estimados em US$ 76 milhões (R$ 380 milhões). O atacante renovou seu contrato com o Real Madrid até 2032 e foi apontado pela Forbes como uma força no mercado publicitário, com Neymar se aproximando da aposentadoria.

Vini Jr. atuando pelo Real Madrid. Foto: Josep Lago/AFP





Além de Vini Jr. e Mbappé, o clube espanhol conta com outro representante entre os dez primeiros: o inglês Jude Bellingham, que aparece na oitava posição, com US$ 45 milhões (R$ 226 milhões).



Outro destaque é Lamine Yamal. Aos 19 anos, o atacante do Barcelona ocupa o sexto lugar, com rendimentos estimados em US$ 55 milhões (R$ 276 milhões). De acordo com a publicação, o espanhol vem se tornando rapidamente um dos jogadores mais populares do mundo, atraindo cada vez mais a atenção de grandes marcas.

Lamine Yamal, atacante do Barcelona. Foto: Ander Gillenea/AFP





VEJA OS 10 JOGADORES MAIS BEM PAGOS DO MUNDO:

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr: US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão)

Lionel Messi - Inter Miami: US$ 145 milhões (R$ 728 milhões)

Kylian Mbappé - Real Madrid: US$ 100 milhões (R$ 502 milhões)

Erling Haaland - Manchester City: US$ 85 milhões (R$ 427 milhões)

Vinicius Jr. - Real Madrid: US$ 76 milhões (R$ 380 milhões)

Lamine Yamal - Barcelona: US$ 55 milhões (R$ 276 milhões)

Sadio Mané - Al-Nassr: US$ 54 milhões (R$ 271 milhões)

Jude Bellingham - Real Madrid: US$ 45 milhões (R$ 226 milhões)

Harry Kane - Bayern de Munique: US$ 42 milhões (R$ 211 milhões)

Mohamed Salah - Trabzonspor: US$ 40 milhões (R$ 200 milhões)

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