NA CASA BRANCA Cristiano Ronaldo tira selfie com Elon Musk em jantar na Casa Branca e recebe homenagem de Trump Evento reuniu alguns dos nomes mais poderosos do mundo e marcou a primeira visita pública do craque aos EUA desde acusação de 2017

Cristiano Ronaldo protagonizou uma das imagens mais comentadas da noite desta terça-feira em Washington. O astro português registrou uma selfie ao lado de Elon Musk, David Sacks, Gianni Infantino, Howard Lutnick e de sua noiva, Georgina Rodríguez, durante um jantar oferecido por Donald Trump na Casa Branca para receber o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

O craque do Al-Nassr, de smoking preto, integrou a delegação saudita no evento que reuniu empresários, políticos e executivos de peso. "Noite fantástica!", escreveu David Sacks ao publicar a foto nas redes sociais.





Durante o jantar, Trump fez questão de citar o atacante de 40 anos:

"Esta sala está repleta dos maiores líderes mundiais — dos negócios, dos esportes... Meu filho é um grande fã do Ronaldo. Barron teve a oportunidade de conhecê-lo e acho que agora ele me respeita um pouco mais", disse, arrancando risos dos presentes, segundo o jornal inglês Daily Mail.

Entre os convidados no Salão Leste estavam Elon Musk, o vice-presidente JD Vance, Donald Trump Jr., o secretário de Estado Marco Rubio, o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o CEO da Apple, Tim Cook.

O jantar foi organizado para receber Mohammed bin Salman, que visita os EUA pela primeira vez desde que a inteligência americana concluiu que ele autorizou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Questionado novamente sobre o caso, Trump defendeu o príncipe herdeiro no Salão Oval: ao ser interpelado por um repórter, reprimiu a pergunta e afirmou que Bin Salman “não sabia de nada”, contrariando o relatório divulgado durante seu primeiro mandato.

