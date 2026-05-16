Sáb, 16 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado16/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Cristiano Ronaldo volta a ter decepção, perde mais um título e continua zerado com Al-Nassr

Jornal esportivo Olé, da Argentina, noticiou que o atacante português não compareceu à cerimônia de premiação para receber a medalha de prata

Reportar Erro
O atacante português do Al-Nassr, número 07, Cristiano Ronaldo, reage durante a final da Liga dos Campeões da AFC 2 de 2026 entre Al-Nassr e Gamba Osaka, no Estádio Al-Awwal Park, em Riade, em 16 de maio de 2026O atacante português do Al-Nassr, número 07, Cristiano Ronaldo, reage durante a final da Liga dos Campeões da AFC 2 de 2026 entre Al-Nassr e Gamba Osaka, no Estádio Al-Awwal Park, em Riade, em 16 de maio de 2026 - Foto: Fayez Nureldine / AFP

No auge dos seus 41 anos e perto de completar mil gols na carreira, Cristiano Ronaldo não está tendo o mesmo prestígio no futebol saudita. Desde que chegou ao Al-Nassr em 2023, o astro português ainda não conquistou nenhum título pelo clube. Neste sábado, veio uma nova derrota.

Ronaldo foi gravado saindo de campo visivelmente decepcionado após a derrota do Al-Nassr para o Gamba Osaka, do Japão, por 1 a 0, na final da AFC Champions League Two, equivalente à Liga Europa na Ásia. Esta foi mais uma oportunidade desperdiçada que ele teve de tentar conquistar um título oficial com a sua equipe

O jornal esportivo Olé, da Argentina, noticiou que Cristiano Ronaldo não compareceu à cerimônia de premiação para receber a medalha de prata.

Leia também

• Uma vitória do futebol brasileiro: o Congresso ouve os clubes

• 'Apenas o futebol não sustenta o business', diz vice da WTorre sobre Nubank Parque

• Levando o futebol a sério

Com a derrota, o Al-Nassr, que é comandado pelo ex-Flamengo Jorge Jesus, agora volta as atenções para o Campeonato Saudita. O título até poderia ter vindo na última rodada. A equipe vencia até os últimos minutos do segundo tempo, quando uma falha de Bento concedeu o empate e amargou a noite do clube saudita.

A equipe ainda é a líder com 83 pontos. Porém, um rival pode ameaçar a chance de título. Trata-se do Al-Hilal, ex-clube de Neymar, que venceu o Neom neste sábado e chegou a 81.

O Al-Nassr depende apenas de suas próprias forças para ser campeão e, enfim, CR7 ter sua primeira taça pelo time da Arábia Saudita. A última e derradeira rodada do torneio nacional acontece na próxima quinta-feira. O Al-Nassr enfrenta o Damac (15º colocado), enquanto o Al-Hilal encara o Al-Fayha (10º lugar).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter