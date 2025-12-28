A- A+

CRAQUE Cristiano Ronaldo traça meta de mil gols antes de aposentadoria: 'Vou atingir esse número' O jogador de futebol português de 40 anos tem contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até 2027

O português Cristiano Ronaldo não pretende se aposentar dos gramados antes de alcançar os mil gols na carreira. O astro tem vínculo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até a temporada de 2027.

Cristiano Ronaldo tem 956 gols na carreira. Faltam, portanto, 44 gols para chegar ao número desejado. Aos 40 anos, o atleta mostra físico invejável e garante motivação para continuar entrando em campo.

Neste domingo, 28, o português recebeu o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards. Após a conquista, falou sobre o futuro no futebol.



"É difícil continuar jogando, mas a paixão é maior... Eu ainda estou muito motivado a continuar, não importa onde eu jogue, Oriente Médio, Europa, eu sempre amei jogar, marcar gols. Quero continuar", disse Cristiano Ronaldo.

"Vocês sabem qual é meu objetivo, quero vencer mais títulos e atingir o número que todos vocês sabem. E eu vou atingir esse número, com certeza. Sem lesões, tomara...", completou.

No sábado, Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória do Al-Nassr por 3 a 0 sobre o Al-Okhdood, pela liga saudita. O triunfo fez o time tornar-se o primeiro clube saudita a vencer os 10 primeiros jogos da liga. A equipe lidera o campeonato com 100% de aproveitamento, com 30 pontos em 10 jogos, seguido pelo Al-Hilal, que tem 26. O Al-Okhdood é o penúltimo, com apenas cinco.

Na lista de artilheiros, Cristiano Ronaldo e João Félix lideram com 12 gols cada um, mas Félix tem uma assistência a mais (2 a 1). Somados, os dois marcaram mais do que 14 dos 18 times do Campeonato Saudita.



Veja também