A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Cristo Redentor será iluminado de verde e amarelo em homenagem a seleção feminina Ação é uma parceria entre a CBF e o Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor

O Cristo Redentor será iluminado de verde e amarelo, a partir das 20h30 deste domingo (23). A ação será para marcar a estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, que será nesta segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá. A partida será no Hindmarsh Stadium, na Austrália.

A iluminação foi viável através da parceria entre a CBF e o Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

Em março deste ano, a taça da Copa do Mundo foi exibida aos pés do Cristo Redentor, como parte do Tour da Taça, iniciado em fevereiro. O evento contou com a presença da ex-jogadora Formiga, de Aline Pellegrino, além da técnica Pia Sundhage.

O Brasil faz parte do grupo F, ao lado de Panamá, França e Jamaica. Depois da estreia contra as panamenhas, a Seleção viaja para Brisbane para encarar a França, no sábado (29), e encerra a fase de grupos em Melbourne, em duelo contra as jamaicanas.

Veja também

COPA DO MUNDO FEMININA Atual vice-campeã, Holanda inicia Copa do Mundo Feminina superando Portugal