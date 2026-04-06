Crítica de Renato Gaúcho a colombianos gera polêmica na imprensa sul-americana: 'Erram muito'
O Técnico vascaíno fez criticas à suposta dificuldade de adaptação dos jogadores colombianos ao futebol brasileiro
As críticas do técnico vascaíno Renato Gaúcho ganharam as manchetes da imprensa da América do Sul às vésperas da estreia do time carioca na Copa Sul-Americana. Publicações da Colômbia, Argentina e do Equador, entre outros países, enfatizaram o tema após o treinador falar sobre o início de Marino Hinestroza no clube carioca.
Na derrota de 2 a 1 de sua equipe para o Vasco no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi questionado sobre a atuação do atacante que chegou a São Januário em janeiro deste ano, vindo do Atlético Nacional, para reforçar o setor ofensivo.
"Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigi-los. Eles têm muitos erros. O que mais falo, até por ter sido atacante, é para que eles tenham tranquilidade para tomar a melhor decisão (no momento de definir os lances)", afirmou.
Para o jornal El Tiempo, da Colômbia, Renato foi duro ao se referir a Hinestroza após o confronto diante dos botafoguenses. "Renato Gaúcho, técnico do Vasco da Gama, criticou duramente Marino Hinestroza e os jogadores colombianos: "Eles cometem muitos erros".
O veículo argentino Ataque Futbolero também destacou a fala do treinador e citou o esforço que o brasileiro diz estar fazendo para tentar mudar esse panorama. "É o meu trabalbo, mas é falta de tempo. Não é do dia para noite eu eu vou corrigir os caras 100%".
Neste contexto, o DSports seguiu a linha da exigência do treinador brasileiro e também enfatizaram o discurso de Renato Gaúcho. "Os colombianos erram muito", estampou o noticioso.
Integrante do Grupo G da competição continental, o Vasco faz a sua estreia nesta terça-feira como visitante na primeira rodada e encara o Barracas Central no estádio Florêncio Sola, localizado em Banfield, na Argentina. O complemento desta primeira jornada da chave acontece nesta quarta-feira, quando o Audax Italiano recebe o Olímpia no estádio Bicentenário La Florida, no Chile.