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COPA DO MUNDO Croácia anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026 com algoz da seleção brasileira; veja lista Lista do time croata também conta com o meia Modric, que disputará seu quinto Mundial

A Croácia anunciou, nesta segunda-feira, os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O meia Luka Modric, que disputará o seu quinto Mundial, e o goleiro Dominik Livaković, algoz da seleção brasileira no torneio de 2022, são os destaques da lista.

Autor do gol de empate contra a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, Bruno Petković não foi convocado pelo técnico Zlatko Dalić. Além dos 26 jogadores, o treinador também anunciou sete jogadores que estão na lista de espera, caso aconteça algum imprevisto. São eles: Lovro Majer, Franjo Ivanovic, Drena Beljo, Ivan Smolcic, Karlo Letica, Adrian Segecic e Luka Stojkovic.

Veja os convocados da Croácia

Goleiros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur;

Defensores: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic;

Meias: Luka Modric, Mateo Kovaci, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk;

Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.

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