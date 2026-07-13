Croácia aposta na volta de Slaven Bilic, último técnico a deixar o país fora de uma Copa

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Slaven Bilic está de volta ao comando da seleção da Croácia. O treinador foi anunciado nesta segunda-feira, 13, pela federação local e vai substituir Zlatko Dalic, técnico que orientou a equipe na Copa do Mundo e acabou sendo eliminada na segunda fase do Mundial de seleções por Portugal, em um confronto emocionante.



O profissional escolhido pelos dirigentes croatas é um velho conhecido. Bilic liderou a Croácia entre os anos de 2006 e 2012, disputou duas edições de Eurocopa, mas tem como "dívida" a não classificação da Croácia para a Copa de 2010, última edição que o país ficou de fora.



"Estou muito feliz em começar este desafio e me sinto totalmente preparado para ele, como um treinador mais maduro e experiente do que em 2006, mas com a mesma motivação e o mesmo desejo de ver a Croácia continuar forte, ousada e vitoriosa", disse Bilic em um comunicado.





Bilic retorna ao comando após 14 anos, mas agora com experiência de ter trabalhado na badalada Premier League. Na Inglaterra, o treinador esteve à frente do West Ham e do West Bromwich, além de acumular passagens pela Turquia e Arábia Saudita.



Como jogador, o então ex-zagueiro disputou 44 jogos pela seleção de seu país e fez parte do elenco que conquistou o terceiro lugar na Copa da França em 1998. Livre no mercado, seu último trabalho como treinador foi no Al-Fateh, da Arábia Saudita, em 2024



Técnico mais vitorioso da Croácia, Zlatko Dalic deixou o cargo na semana passada após estar nove anos como treinador da equipe nacional. A federação nacional de futebol o homenageou como o "melhor técnico croata de todos os tempos" em uma publicação nas redes sociais.

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