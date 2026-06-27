Croácia vence Gana, avança em segundo e evita possível duelo com o Brasil na Copa
Com a classificação em segundo lugar, os croatas aguardam o segundo colocado do Grupo K, posição disputada por Colômbia e Portugal
Algoz do Brasil no Catar, a Croácia está na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a seleção europeia venceu Gana por 2 a 1, pela terceira e última rodada do Grupo L e confirmou a segunda colocação da chave. A liderança ficou com a Inglaterra
O resultado também altera o caminho da Croácia na fase eliminatória. Caso terminasse na liderança do grupo, a equipe poderia cruzar com o Brasil em um eventual confronto nas quartas de final. Com a classificação em segundo lugar, os croatas evitam esse cenário e agora aguardam o segundo colocado do Grupo K, posição disputada por Colômbia e Portugal. O adversário será definido ainda neste sábado.
A vitória também teve um significado especial para Luka Modric. Aos 40 anos, o capitão disputa sua última Copa do Mundo e enfim comemorou o primeiro triunfo da seleção croata nesta edição do torneio. Depois de atuações excessivamente cautelosas diante de Inglaterra e Panamá, a equipe mostrou uma postura mais agressiva, embora tenha voltado a sofrer com a queda de rendimento na etapa final antes de confirmar a classificação.
A Croácia começou a partida controlando as ações e demonstrou desde cedo uma postura mais ofensiva. A primeira grande oportunidade surgiu aos 15 minutos, quando Vlasic puxou um rápido contra-ataque, arriscou de fora da área e acertou a trave.
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Melhor em campo, a equipe foi premiada aos 30. Sucic recebeu na intermediária, finalizou de média distância, contou com um desvio por baixo das pernas de Luckassen e venceu o goleiro Asare para abrir o placar.
Gana só conseguiu equilibrar o confronto nos minutos finais do primeiro tempo e quase empatou com Semenyo, que apareceu entre três marcadores e finalizou rente à trave. Na volta do intervalo, a seleção africana cresceu após as mudanças promovidas pelo técnico Carlos Queiroz, que abriu mão de um volante para reforçar o ataque.
A estratégia deu resultado aos 28, quando Luckassen apareceu na área após cobrança de falta e desviou na saída de Livakovic para deixar tudo igual.
O empate fez a Croácia reagir rapidamente. Aos 36, Pasalic obrigou Asare a fazer boa defesa em chute da entrada da área. No escanteio cobrado na sequência, Vlasic subiu completamente livre e cabeceou para o fundo das redes, recolocando os europeus em vantagem.
Gana ainda tentou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota que confirmou a classificação croata para as oitavas de final.
FICHA TÉCNICA
CROÁCIA 2 X 1 GANA
CROÁCIA - Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo e Marin Pongracic (Gvardiol); Luka Modric, Mateo Kovacic (Mario Pasalic), Nikola Vlasic, Martin Baturina (Marco Pasalic) e Petar Susic; Ante Budimir (Matanovic) e Ivan Perišic. Técnico: Zlatko Dalic.
GANA - Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey(Peprah Oppong), Derrick Luckassen e Gideon Mensah; Thomas Partey, Kwasi Sibo (Yirenkyi), Antoine Semenyo e Elisha Owusu (Fatawu); Jordan Ayew (Thomas-Asante) e Kamaldeen Sulemana (Nuamah). Técnico: Carlos Queiroz.
GOLS - Petar Sucic, aos 30 minutos do primeiro tempo. Luckassen, aos 28, e Vlasic, aos 37 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Perisic (Croácia); Peprah Oppong (Gana)
ÁRBITRO - Drew Fischer (CAN)
RENDA - Não divulgada.
PÚBLICO - 68.324 torcedores
LOCAL - Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)