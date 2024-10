A- A+

Pedestrianismo Circuito nacional de corrida "Cross Urbano Caixa" chega à Arena de Pernambuco Com inscrições abertas, o evento acontece no dia 10 de novembro, a partir das 7h

Depois de passar por Manaus e Teresina, o Cross Urbano Caixa chega ao Recife no dia 10 de novembro para a quarta edição na Arena de Pernambuco, antes de encerrar o circuito 2024 em Fortaleza, no Ceará.

A corrida é de 6 km e explora por completo o estádio que já foi palco da Copa do Mundo de futebol, oferecendo desafios únicos aos atletas. É que os participantes passam por túneis, rampas, passarelas, arquibancadas, dão volta olímpica ao redor do gramado, potencializando a prova de forma multidisciplinar.

Criado durante a Copa do Mundo de 2014, o Cross Urbano Caixa transforma estádios em verdadeiros playgrounds aeróbicos.

“É um evento esportivo para todas as idades. Os três primeiros classificados em cada faixa etária recebem premiações, garantindo que todos tenham oportunidade de brilhar”, explica o educador físico Deco Nonato, organizador do evento.

Os atletas são premiados nas seguintes faixas etárias: 16 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos e acima de 65 anos, tendo troféus e medalhas para os três primeiros colocados em cada categoria - masculino e feminino.

“Outra singularidade do Cross Urbano Caixa são as largadas em baterias, dividindo os corredores por faixas etárias, de forma que o atleta possa ter uma experiência de corrida mais personalizada, sem aquela saída em massa”, acrescenta Deco.

Horários das largadas:

07h - 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos e acima de 65 anos (masculino e feminino)

07:15 - 45 a 49 anos, 40 a 44 anos (masculino e feminino)

07:30 - 35 a 39 anos, 30 a 34 anos, 25 a 29 anos e 16 a 24 anos (masculino e feminino)

08:30 - Cerimônia de Premiação

Inscrições

As inscrições estão abertas até 5 de novembro e custam a partir de R$ 59,95. São feitas através deste link, onde há outras informações para os atletas.

A retirada dos kits será feita na loja Centauro do Shopping Recife, no dia 8 de novembro, das 12h30 às 20h30 e, no sábado (09/11), das 10h às 17h.



