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Corrida

Circuito Cross Urbano promove etapa de Corrida dos Estádios na Arena de Pernambuco em junho

Provas também ocorrem em São Luís e em Brasília entre os meses de junho e julho para entrar no clima da Copa do Mundo 2026

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Percurso passa dentro do gramado da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da MataPercurso passa dentro do gramado da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata - Foto: Cross Urbano/Divulgação

O Cross Urbano – Corrida dos Estádios promove a realização de três etapas durante a Copa do Mundo 2026, entre os meses de junho e julho, com Pernambuco presente no calendário. 

Entrando no clima do Mundial, o tradicional circuito de corridas terá início na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, no dia 21 de junho.

Também receberão as provas o Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, no dia 12 de julho, e o Parque Ezechias Heringer, em Brasília, no dia 19 de julho.

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As inscrições estão abertas e quem se inscrever receberá o Kit Seleção, montado especialmente pensado na Copa do Mundo, com camisa inspirada no futebol, com número 10 nas costas, além de boné, pochete, medalha e uma sacola.

Até este sábado (11), as inscrições estão com o preço promocional de R$ 84. Os interessados podem entrar no site ou no Instagram @crossurbanocaixa para mais informações.

“A Corrida dos Estádios já esteve em diferentes estádios e arenas e, agora, marcará presença com essas etapas na época da Copa do Mundo e com um kit que tem a cara da seleção brasileira, podendo ser usado, inclusive, para torcer pelo Brasil”, destacou o organizador do evento, Freddy Carvalho.

As provas
Os competidores terão que correr na grama, na pista, no kartódromo, subindo escadas, dentro e fora das arenas e estádios, com diversos desafios.

Na Arena de Pernambuco, o percurso de 6K passa por dentro do gramado do estádio e terá largada às 7 horas.

No Estádio Castelão serão 7k, a partir das 6 horas, mesma distância de Brasília, com início às 7 horas.

Confira o calendário das corridas Cross Urbano na Copa do Mundo:
21/06 – Recife (PE) – Arena Pernambuco – 6K
12/07 – São Luís (MA) – Estádio Castelão – 7K
19/07 – Brasília (DF) – Parque Ezechias Heringer – 7K

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