Cruzeiro acerta salários com Artur Jorge e avança em acordo com o treinador

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O Cruzeiro avançou nas conversas com Artur Jorge. Existe um acerto encaminhado com o treinador português, escolhido para substituir Tite, demitido no último domingo após o empate com o Vasco. Resta alguns poucos passos para o clube mineiro concluir o acordo.



A diretoria cruzeirense já definiu salários com Artur Jorge nesta quarta-feira e o tempo de contrato, até o final de 2027. Também conseguiu diminuir o valor da multa rescisória do técnico com o Al-Rayyan, do Catar, originalmente estipulada em 6 milhões de euros (R$ 36,1 milhões). A quantia caiu para 2 milhões de euros (R$ 12 milhões), isto é, um terço do estipulado inicialmente.





O clube mineiro aguarda a conclusão da rescisão de Artur Jorge com o time do Catar. A tendência é de que o acordo seja finalizado nesta quinta-feira. O treinador é esperado em Belo Horizonte até o fim de semana para acompanhar o jogo contra o Santos, no Mineirão.



O comandante português ganhou destaque no Brasil no comando do Botafogo em 2024, ano em que conquistou a Libertadores e o Brasileirão com campanhas irretocáveis.



Artur Jorge foi o segundo técnico procurado pelos diretores do Cruzeiro. O primeiro foi Filipe Luís, recentemente dispensado pelo Flamengo. Ele recusou a proposta porque tem o plano de seguir carreira na Europa.

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