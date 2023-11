Cruzeiro anuncia Paulo Autuori como técnico interino até o final do Brasileirão

A- A+

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (14), o substituto de Zé Ricardo no comando do clube. Trata-se do Diretor técnico Paulo Autuori, que vai integrar a Comissão Técnica interina até o final do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota oficial do Cruzeiro

Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu à solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube - SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal.

A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinicius Rovaris, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro.

O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição.

