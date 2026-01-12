A- A+

Futebol Cruzeiro anuncia renovação de contrato com Kaio Jorge, alvo do Flamengo Camisa 19 tinha vínculo com o time mineiro até meados de 2028 e agora ampliou o acordo até 2030

O Cruzeiro deu um basta na tentativa do Flamengo de contratar o atacante Kaio Jorge, artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro. O time mineiro anunciou, na manhã desta segunda-feira, a renovação de contrato com o jogador de 23 anos, que assinou um novo vínculo até 2030.

— Estou muito feliz com o dia de hoje. Um dia muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato no Mineirão é algo muito gratificante, com a presença do presidente (Pedro Lourenço), que fez um grande esforço para que eu permanecesse — disse Kaio Jorge em vídeo publicado pelo Cruzeiro nas redes.

— Um dos motivos que levou à renovação com o Cruzeiro foi o carinho que tenho pela torcida e a torcida tem por mim. Muitas glórias, muitos gols e muita emoção com vocês, tá bom? Faz o K! — concluiu o centroavante.

O K já virou hábito.

No gol, na arquibancada, na foto, na criançada, no dia a dia do torcedor cruzeirense.

Esse gesto que faz parte da nossa rotina segue sendo azul!



O Cruzeiro renovou com o Kaio Jorge e o K continua com a Nação Azul até 2030! pic.twitter.com/HA25QW22yU — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 12, 2026

O camisa 19 tinha vínculo com o Cruzeiro até meados de 2028 e agora ampliou o acordo até 2030. A renovação do time mineiro com Kaio Jorge ocorre após três negativas do clube em propostas feitas pelo Flamengo nos últimos dias.

Kaio Jorge foi contratado pelo Cruzeiro por 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões, na cotação da época), vindo da Juventus, da Itália, em 2024. No ano passado, além das artilharias do Brasileirão e da Copa do Brasil, ele foi convocado para a Seleção e sonha em ser chamado para a Copa do Mundo de 2026.

Veja também