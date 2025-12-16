Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Cruzeiro anuncia Tite como novo técnico

Treinador estava fora do mercado desde setembro de 2024

Reportar Erro
Tite é apresentado para a temporada de 2026Tite é apresentado para a temporada de 2026 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Um dia depois de anunciar a saída do português Leonardo Jardim, o Cruzeiro oficializou nesta terça-feira (16) a chegada do técnico Tite para dirigir a equipe em 2026.

O treinador de 64 anos, que comandou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, estava livre no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Flamengo, em setembro do ano passado.

Leia também

• Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após queda para o Corinthians na Copa do Brasil

• Hugo Souza brilha, Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e avança à final da Copa do Brasil

"Multicampeão, Tite é o novo técnico do Cruzeiro! Que seja uma trajetória vitoriosa, professor!", escreveu o clube mineiro em suas redes sociais.

Depois de levar a 'Raposa' ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil, Jardim decidiu não renovar seu contrato para o ano que vem para cuidar da "saúde física e mental".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Cruzeiro (@cruzeiro)

Tite também vem de uma pausa na carreira por questões de saúde. No final de novembro, ele anunciou que estava pronto para voltar a trabalhar como técnico.

Sua estreia à frente do Cruzeiro será contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro, no dia 10 de janeiro. No Brasileirão, o time celeste iniciará sua campanha no final do mesmo mês contra o Botafogo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter