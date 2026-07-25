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Cruzeiro comunica cirurgia de Gabriel Pec após entrada forte de zagueiro do Internacional

Principal reforço da janela celeste passou por procedimento em Belo Horizonte e deve ficar afastado dos gramados por até quatro meses

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Gabriel Pec, atacante do CruzeiroGabriel Pec, atacante do Cruzeiro - Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro

O Cruzeiro informou que o atacante Gabriel Pec passou por cirurgia na manhã deste sábado devido à fratura na tíbia da perna esquerda, sofrida após uma entrada dura do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, na última quarta-feira (22).

O lance ocorreu na vitória da equipe mineira por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro. O procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte (MG), e conduzido pelos médicos do clube, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Rodrigo Vaz, além do ortopedista Gustavo Waldolato.

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O Cruzeiro não divulgou um prazo exato para a recuperação do jogador, mas a expectativa é de que o período de afastamento seja entre três e quatro meses.

Todo o processo de fisioterapia será acompanhado pelo departamento de saúde e performance do clube. A lesão aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, justamente na estreia de Gabriel Pec com a camisa celeste.

O atacante foi a principal contratação do Cruzeiro na janela de transferências do segundo semestre, após ser adquirido junto ao Los Angeles Galaxy, da MLS, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões). O jogador assinou contrato de cinco anos.

Em consequência da falta, Victor Gabriel foi expulso de campo. Posteriormente, o zagueiro pediu desculpas pelo ocorrido, mas acabou denunciado pela Procuradoria do STJD e será julgado na próxima terça-feira (28).

Enquadrado por prática de jogada violenta, o defensor pode ser suspenso por até seis partidas ou até o retorno de Pec aos gramados.

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